「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）女子８００メートル決勝が行われ、日本記録保持者の日本記録保持者の久保凛（１８）＝積水化学＝は２分１秒５４でアジア大会派遣設定記録２分１秒６７を突破し、３連覇を飾った。アジア大会代表に内定した。最初の１周は３番手につけて先頭をうかがうと、残り半周で２番手に浮上。先頭の塩見を追って残り１００メートルで並びかけて、ゴール目前で交わしきった。優勝