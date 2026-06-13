◆■日本国籍取得要件の厳格化とナイジェリア代表への決断 ナイジェリア代表の一員としてWNBAスパークスと対戦 [写真]＝Getty Images 深緑のナイジェリア代表のユニフォームを身に着け、WNBAロサンゼルス・スパークスとの試合を控えたイゾジェ・ウチェが、試合前のシュート練習を終えて戻ってきた。 「母国のユニフォーム姿は、やはりご家族にとってうれしいんじゃないですか