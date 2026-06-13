17年ぶりに開催された『JリーグオールスターDAZNカップ』の5位・6位決定戦で、MUFGスタジアム（国立競技場）を大きく沸かせる瞬間が訪れた。J2・J3EAST-Bの槙野智章監督が自らユニフォームをまとい、日本サッカー界のレジェンド・三浦知良（カズ）と同時に途中出場を果たした。試合後、槙野監督はカズとの共演について「楽しかったですね。選手時代にピッチで対決しましたけど、監督と選手という立場では初めてだし、同じチー