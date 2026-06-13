日本の国債残高は1000兆円を大きく超え、先進国の中でも突出した水準にある。それでも、日本が財政破綻に陥るという現実的なシナリオは語られていない。なぜこれほどの借金を抱えながら、危機が表面化しないのか。そこには、他国とは異なる日本特有の構造がある。※本稿は、ファンドマネージャーの堀井正孝『経済はお金から学べ』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。巨額の財政赤字を抱えながらなぜかデフォルト