FIFAワールドカップ2026で史上初の出来事が発生した。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。12日に行われたW杯・グループDの第1節でアメリカ代表とパラグアイ代表が対戦し、開催国のアメリカ代表が4−1で白星スタートを飾った。注目が集まったのは50分の場面。パラグアイ代表MFミゲル・アルミロンがドリブルで仕掛けた際にアメリカ代表DFティム・リームが対応し、アルミロンが転倒したことで、リームにはイエローカー