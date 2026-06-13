北中米ワールドカップのスタジアム売店価格が大きな話題となっている。英紙『THE Sun』は、開催国アメリカの初戦であるパラグアイ戦が行なわれたロサンゼルス・スタジアムにおける飲食料金をリポート。その“強気すぎる価格設定”にファンからも驚きの声が相次いでいる。『THE Sun』は、「ワールドカップ開幕戦のパラグアイ戦で、米国代表サポーターがビール１杯に22ドル（約3500円）も支払わされた――スタジアム内の飲食価格