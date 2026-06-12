一流の選手でも、失敗や不調は避けられない。それでも福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐や近藤健介、中村晃は、第一線で活躍し続けている。その背景には誰でも身につけることができるリカバリーのスキルがあるという。その考え方と具体的な方法を、ホークスのメンタルコーチが解説する。※本稿は、伴 元裕『集中力革命 ブレても力を発揮するメンタルの技術』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。普段通りに振る舞おうとす