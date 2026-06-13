【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46がライブBlu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」in 横浜スタジアム』を8月5日にリリースする。日向坂46公式Instagramでのインスタライブ内で発表された ■完全生産限定盤には、特典映像「Behind the scenes of 7回目のひな誕祭」が収録 『7回目のひな誕祭』は、4月4・5日に神奈川・横浜スタジアム