ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手は12日（日本時間13日）、本拠地アメリカンファミリー・フィールドでのフィリーズ戦に先発登板。9回95球を投げきって1安打無四球15奪三振。今季8勝目を挙げ、100球未満の完封勝利「マダックス」も達成した。ここではMLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、ミジオロウスキーの全95球を掘り下げてみる。 ■最終回に球速がアップ