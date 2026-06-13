2026年6月10日、中国メディア・観察者網は、AI需要の急増を背景に中国が急速な原子力発電の拡大を進め、5年以内に米国を抜き世界最大の原子力エネルギー生産国になる見通しだと報じた。記事は、経済調査会社ガブカル・テクノロジーズの報告書を引用し、稼働中の原子炉では米国が依然として世界最大規模を保っている一方で、世界で建設中の原子炉の半分近くは中国が占めており、5年以内に設備容量で米国と肩を並べると伝えた。そし