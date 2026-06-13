元宝塚歌劇団月組トップスターの龍真咲（43）が13日、自身のインスタグラムを更新。人生初のギックリ腰になったことを報告した。東京タワーを背にアジサイなどに囲まれた写真を公開。この後ギックリ腰になりました」と告白。「人生初のギックリ腰。そう言えば麻子さん（瀬奈じゅん）が腰に気をつけてね、絶対腰にくるから！とおっしゃってたな。。。麻子さん、わたしギックリ腰になりました」と先輩から忠告されていたことも明