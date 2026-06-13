◇交流戦ヤクルト1―8ソフトバンク（2026年6月13日みずほペイペイD）ヤクルト・山野太一投手（27）が13日のソフトバンク戦に先発。5回2/3、今季最多の111球を投げ、今季ワーストの5失点で2敗目（7勝）を喫した。安定した投球を続けてきた左腕が、4月29日の阪神戦以来、約1カ月半ぶりの黒星を喫した。1―0で迎えた3回、近藤に逆転の13号2ランを被弾。6回には先頭の野村に3号ソロを浴びるなど3点を失った。打線は前田悠