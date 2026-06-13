◇交流戦オリックス―阪神（2026年6月13日京セラD大阪）オリックスは2点劣勢の6回に、守備の乱れが絡んで痛い追加点を失った。1死一、二塁で嶋村の遊撃方向への打球を処理しようとした宜保が、ファンブル。併殺を狙いに前に出ようとしたが、走者がやや視野に入ったのか一瞬、躊躇したことが失策につながった。正遊撃手の紅林が前夜に左足違和感を訴えて途中交代し、この日はベンチ外。代わって遊撃に入った若武者の痛