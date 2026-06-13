ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は13日の最終日12Rで優勝戦が行われ、加藤翔馬（29＝兵庫）がコンマ07のスタートから逃げ切り1着。G1初の優勝戦進出で初優勝の偉業を、走り慣れた地元水面で達成し、SGボートレースクラシック（来年3月23〜28日、からつ）の優先出場権を獲得した。2着に山田康二、3着は黒井達矢が入り3連単＜1＞＜2＞＜4＞は1100円（3番人気）。レース直後のイ