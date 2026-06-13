◇プロ野球セ・パ交流戦 広島 2-0 楽天(13日、楽天モバイルパーク)広島の森下暢仁投手が、2年ぶりの完封勝利をあげました。初回に坂倉将吾選手の先制タイムリーで幸先良く先制した広島打線。さらに5回にもモンテロ選手のタイムリーで1点を追加します。先発・森下投手は初回の先頭にヒットを許すも、その後は快音を許さず。7回にもヒットを浴びるも、この日はわずかこの2安打に抑え、9回107球を投げ、被安打2、奪三振7、与四球1、無