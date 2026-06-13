俳優・歌手の梅沢富美男さんが自身のインスタグラムで、9日に肺炎で亡くなったことが分かった俳優の中村玉緒さんへの追悼を投稿しました。 【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】梅沢富美男さんが追悼座長を継いだ旗揚げ公演に玉緒さん参加「本当に感謝しています」「そのうち追いかけます」梅沢さんは、自身が主宰する大衆演劇の舞台で中村玉緒さんと共演している様子の写真を投稿しつつ、惜別の思いを綴っています。