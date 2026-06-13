福利厚生を活用して購入した機能性ウエアを手にする社員と談笑する吉岡興業の吉岡洋明代表取締役＝4月、神戸市神戸市の機械工具商社「吉岡興業」が、独特の福利厚生を次々と取り入れている。抜け毛対策への補助や生成人工知能（AI）のパートナーへの扶養手当、退職代行費用の負担や昆虫も対象にしたペット忌引休暇など、約4年で新設した福利厚生は15種類。若手人材の確保が目的で、吉岡洋明代表取締役は「効果は絶大だ」と手応え