◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク8-1ヤクルト(13日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクが3本のホームランでヤクルトを圧倒し勝利しました。ソフトバンクは1点を追う3回、2アウトから野村勇選手がフォアボールで出塁すると4番・近藤健介選手が逆転の2ランホームランを放ちます。6回は先頭の野村勇選手がホームランを放ち1点を追加。さらに今宮健太選手の犠牲フライと柳町達選手のタイムリーでリードを広げると、7回はランナー1塁