陸上・日本選手権今秋の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権が13日、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで行われ、女子800メートルで久保凛（積水化学）が2分1秒54で3連覇を達成。アジア大会の派遣設定記録2分1秒67を突破し、代表に決まった。日本最高峰の舞台で、久保が今年も輝きを放った。今春に東大阪大敬愛高を卒業し、環境が変わっても日本一のタイトルを守った。序盤は3番手でレースを進め、予選トップタ