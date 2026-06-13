長年通っているお気に入りの個人経営の美容室。いつも通りリラックスして施術を受けるはずが、その日首に巻かれたタオルからは強烈な「生乾き臭」が。カット終了間際に意を決して伝えたことで、まさかの理由が判明して……？ 友人が体験談を語ってくれました。 リラックスタイムが一転 私がいつも通っている美容室での出来事です。 いつも丁寧にシャンプーやマッサージをしてもらってカットに移るのですが、そ