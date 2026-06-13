猫の名前をつけるときに注意すべきこと 1.ネガティブな単語は避ける 猫は、初めて聞く単語の意味を理解することはできません。そのため、猫にネガティブな意味の単語を使って名付けたとしても、猫にはその意味を理解することはできないでしょう。 それでも、ネガティブな単語を使った名前は避けるべきだと考えます。それは、名前を呼ぶ飼い主さんがネガティブなイメージを思い浮かべてしまい、それが猫にも