岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】13日、バレーボール男子の準々決勝・準決勝が行われ、岡山東商と関西が決勝進出を決めました。14日に決勝が行われます。 ■男子〈準々決勝〉岡山東商 2-0 津山工東岡山工 2-1 玉野光南金光学園 2-0 岡山龍谷関西 2-0 倉敷商 〈準決勝〉岡山東商 2-0 東岡山工関西 2-0 金光学園