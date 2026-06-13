歌舞伎俳優の市川團十郎が12日、インスタグラムを更新し、子供たちに「会いたい」と吐露した。團十郎は現在、福岡市にある博多座で上演中の「六月博多座大歌舞伎」に出演している。東京の自宅に残っている長女で四代目市川ぼたんとして活動する堀越麗禾と、長男の市川新之助（本名堀越勸玄）から写真が送られてきたことを明かし、思わず父親の胸中を投稿した。 【写真】影ですら恋しい子供達の写真に寂しさが 團十郎は「二