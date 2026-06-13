花・緑ハーモニーフェスタin西川 緑を感じながらグルメや音楽を楽しむイベントが13日、岡山市で開かれました。 岡山市北区の下石井公園で開かれた「花・緑ハーモニーフェスタin西川」です。開設から50年を迎えた西川緑道公園周辺の魅力と緑あふれるまちづくりの大切さを発信しようと、岡山市が2010年から毎年3回開いています。 今回は「粉もん祭り」と題して、お好み焼きやたこ焼きなどを