高松工芸 4×100mフリーリレーで香川県高校新記録 【香川県高校総体2026】13日、香川県立総合水泳プールで競泳が行われました。 男子の4×100mのフリーリレーでは高松工芸が香川県高校新記録をマーク。第1泳者の平田統也選手（2年）は自身が持っていた100m自由形の大会記録を更新しました。 【13日の結果】■男子〈50m自由形〉1位森慶大（丸亀 3年）24秒68 〈200m自由形〉1