日清シスコは、1965年誕生のロングセラー「ココナッツサブレ」と人気キャラクター「パペットスンスン」のコラボ商品「ココナッツサブレ メロンパン味」を、6月22日（月）から一部コンビニエンスストアで先行発売する。6月29日（月）からは全国のスーパーマーケットなどでも販売される。ココナッツサブレ メロンパン味(C)PUPPET SUNSUN/PScommittee今回はココナッツサブレの61周年を記念したコラボで、パペットの国“トゥーホ