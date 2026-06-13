【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】【今日は一日“ジュリー”三昧】での『不良時代』の説明に出てきた吉田拓郎特別編 ビートルズと日本のGS?◇◇◇グループサウンズ（GS）ブームは、ビートルズからの影響を受けながら、爆発した。しかし、ビートルズの音楽はリアルタイムでぐんぐん高度化していく。技術もセンスも、まだまだ未熟だったGSにとって、コピーすることすら難しかった。それでもビートル