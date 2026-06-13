米AI大手アンソロピック（Anthropic）は現地時間6月12日、同社の最上位AIモデル「クロード・フェイブル5（Claude Fable 5）」および「クロード・ミュトス5（Claude Mythos 5）」へのアクセスを全面的に停止したと発表した。米政府が国家安全保障を根拠に、外国人によるアクセスを禁じる輸出管理指令(export control directive)を出したためで、同社はこれに従う形で両モデルを全顧客に対して直ちに無効化した。指令は国家安全保障