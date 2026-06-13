ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、落ち着いたカラーと風合いがくつろぎ空間に馴染んでくれる「ドナルドダック」デザイン「テクスチャーが映える！遮光・遮熱カーテン」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「テクスチャーが映える！遮光・遮熱カーテン」ドナルドダック © Disney サイズと価格：【約100×90