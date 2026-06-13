◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―１ヤクルト（１３日・みずほペイペイ）勝率の差で交流戦２位のソフトバンクが逆転勝ちし、１０度目の優勝に向けて食らいついた。先発の前田悠は、初回からテンポ良く投げ込んだ。２回は先頭の４番・塩見に先制ソロを許したが、２点目以降は許さなかった。リズムをつくると、３回２死二塁から近藤が２ランを放って逆転した。６回も野村のソロなどで３点を奪ってリードを広