ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年6月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニオン」グッズを紹介します！ セガプライズ「ミニオン」グッズ 登場時期：2026年6月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど はちゃめちゃキュートな黄色い生物「ミニオン」たちのグッズが、2026年6月もセガプライズに登場。愛ら