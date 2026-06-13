◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子８００メートル決勝が行われ、関西大の萬野七樹（３年）が１分４６秒４５で初優勝した。アジア大会派遣設定記録（１分４６秒２８）をすでに突破しており、日本代表に内定。「ラスト１００メートルまで（力を）ためて、自分の走りができました」と会心のレースを振り返った。日本記録（１分４３秒４５）を持つ落合晃（駒大２年）は海外レースに照準を合わせ