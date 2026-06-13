◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―１ヤクルト（１３日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルトはここまで７勝を挙げている先発の山野太一投手が６回途中５失点の乱調でゲームメイクできず、チームは２連勝を逃した。一発攻勢に泣いた。１―０の３回２死から野村を四球で出すと、続く近藤にスライダーを捉えられ右翼席に運ばれた。痛恨の逆転２ランにマウンド上で肩を落とした。さらに１―２の６回。先頭の野村に中