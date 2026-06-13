◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人・佐々木俊輔外野手が右脇腹付近の痛みを訴え、西武戦に欠場することが決まった。佐々木は前日１２日まで４戦連続「９番・右翼」でスタメン出場。しかしこの日は一塁側ブルペンでストレッチなどをした後にベンチ裏へ引き揚げ、グラウンドでの練習を行わなかった。佐々木は１０日・楽天戦の７回に右脇腹付近に死球を受けており、橋上監督代行は「