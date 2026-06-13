ラグビーリーグワン1部静岡は13日、来季アシスタントコーチに元日本代表LOで今季で引退した大戸裕矢氏（36）の就任を発表した。この日、静岡県袋井市内でのチームのファン感謝デーの席上、約1000人の来場者に自ら報告。その後、取材に対応し「こういう機会を得られてうれしく思います。チームに貢献できるよう、自分の経験や強みを生かして、若い選手の成長をサポートしていきたいと思います」と意気込みを示した。ラインアウ