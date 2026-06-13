◇陸上日本選手権第2日（2026年6月13日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子200メートル予選で、23、25年世界選手権代表の水久保漱至（宮崎県スポ協）が日本歴代2位となる20秒07の好タイムで3組1位、全体トップで14日の決勝に進んだ。末続慎吾の日本記録20秒03に次ぐ記録で、サニブラウン・ハキームの20秒08を上回った。後半100メートルの粘りを意識して練習してきた水久保は「予選から記録を狙っていた。良い感じでまとめら