「事業領域をできるだけ狭くした中で売り上げを増やす。本当に難しいです。そんな簡単じゃないです。だから（事業領域を）広げちゃうんですけど、そうでなくて、領域を広げずに売り上げていくんです。そうすると1位になる。その領域で。1位になると全然変わってきます」分かりやすく力強い口調に、集まった人たちは、食い入るように聞いていた。東京・有楽町のセミナー会場で壇上に立ったのは、福井に拠点を置くユニフォームネクス