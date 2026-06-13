◇ロッテロッテ―DeNA（2026年6月13日ZOZOマリンスタジアム）ロッテ・西川史礁が12試合ぶりの一発を放った。3―15と大きくリードされて迎えた5回、無死一塁でDeNA先発・篠木の直球を捉えて左中間へ6号2ラン。5月30日の阪神戦以来の一発となった。相手先発の篠木とはプロ2年目で同学年。西川は青学大、篠木は法大とリーグは違ったが、3年時の大学日本代表の候補合宿で対戦。左飛に打ち取られたという。1、2打席目は中