「日本ハム−中日」（１３日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督が、猛アピールで田宮のソロアーチを“アシスト”した。１点リードの八回１死から田宮が右翼への大飛球。フェンス上部に当たってグラウンドにはね返り、当初は二塁打の判定となった。すかさず新庄監督は審判団に向かって両手で指先をパクパクと開閉させて「協議して」とばかりにアピール。すると、リクエストではなく、審判団の判断でリプレー検証が行わ