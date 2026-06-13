フリーアナウンサーで相撲好き女子“スー女”の伊藤悠真（ゆうみ、22）が、13日までに自身のインスタグラム更新。自身のドアップのショットを投稿した。そして「最近SNSで『美人の条件＝耳が大きい』って見かけてガーンてなったんだけど…いやいや、そんなんで決まるかいっ！笑（私めっちゃ耳が小さいので、本当ならばたまったもんじゃない（笑笑）」と書き込んだ。更に「最近、人中とか中顔面とか美容の細かいワードがあふれすぎ