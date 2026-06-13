岡本が圧巻のアーチを放った(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真の特大アーチに話題が集まっている。岡本は現地6月12日に本拠地で行われたヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。【動画】どこまで飛ばすんだ？米驚愕の岡本の特大アーチシーン初回二死二塁で迎えた第1打席、左腕ライアン・ウェザーズの6球目、内角低めスライダーをすくいあげた打球はぐんぐんと伸びて左翼スタンド最上段の3階席に飛びこんだ。飛距離