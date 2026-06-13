◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―２広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は広島に敗れ、３連勝を逃した。投手戦になった。楽天・先発の早川は初回に１死一、三塁のピンチを背負うと、坂倉に右前適時打を浴びて失点。先制点を献上した。５回は２死から坂倉に左翼への二塁打を許すと、モンテロに中越えの適時二塁打。追加点を許した。５回７安打２失点で降板。白星を逃した。左腕を援護したい打線は広島