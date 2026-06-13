◇交流戦広島2―0樂天（2026年6月13日楽天モバイル）広島は接戦を制して連敗を「4」、交流戦ビジターの連敗も「7」で止めた。初回1死一塁からエンドランを仕掛け、菊池が難しい高め速球を右前打。1死一、三塁の好機となり、坂倉が先制の右前適時打を放った。前日12日の同戦でも先制の適時二塁打を放っていたが、この日も4番の役割を果たした。1―0の5回は、2死から坂倉が左翼線二塁打を放つと、続くモンテロが中越え適時