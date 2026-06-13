◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・野村勇内野手が７回にこの日２本目となる２ランを放った。５―１の１死一塁、ヤクルト・小沢のフルカウントからの６球目を引っ張った。打球は左翼席へ。６回先頭のソロに続き、３試合ぶりの２打席連発でリードを６点に広げた。野村は「さっきの打席と同じく思い切って自分のスイングをすることを考えました。ホームランで