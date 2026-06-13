◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース第3日（2026年6月13日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算17アンダーで単独首位を守り、今季2勝目、ツアー5勝目に王手を掛けた。3位から出た永井花奈（28＝ServiceNow）が68で回り、14アンダーで3打差の2位に浮上。9年ぶりツアー2勝目のチャンスを迎えた。14歳のアマチュア金瑞娥（韓国）