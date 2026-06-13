ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗の突然の横顔ショットが、反響を呼んでいる。１３日までにＳＮＳを更新した佐野は、投稿文には何も添えずに“金髪おろし髪”の横顔のショットを１枚だけ投下。前回の投稿で金髪ヘアスタイルの「アゲとおろしどっちが好きか」アンケートを取った際におろし髪が好評だったことを踏まえた、ファンサービスとしてとらえるファンが続出している。この