◇プロ野球セ･パ交流戦西武ー巨人（6月13日、ベルーナドーム）巨人の橋上秀樹監督代行が、練習に参加しなかった佐々木俊輔選手について「楽天戦で受けたデッドボールの影響で、きょうになって、患部が痛みが出てきたということなので、大事をとって病院に検査に行っています」と明かしました。6月10日の楽天戦で右脇腹にデッドボールを受けた佐々木選手。この日の朝に痛みを訴えたということで、練習には参加せず、トレーナーと2