タレントの磯野貴理子（62）が13日、自身のインスタグラムを更新し、田植えへ向けて準備をする姿を公開した。実家は江戸時代から続く農家で、自身も栃木市の「きり田んぼ」で米作りをしている磯野。「きり田んぼ今日も田植えの準備です！代かき、田ならし」と書き出し、田んぼの写真やトラクターを運転する動画、田ならしをするショットなどをアップ。「溜め池にいたカイツブリ」の写真も披露し、「カイツブリは、枯れ葉を