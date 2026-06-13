◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１３日・エスコンフィールド）日本ハムの田宮裕涼捕手が、自らの２６歳の誕生日に花を添える一発を放った。８回１死走者なし、中日・橋本から右翼後方へ大飛球を放った。跳ねたボールがグラウンドに戻ってきたこともあり、インプレー。しかし、すかさず新庄監督がベンチを出て審判団にアピールした。審判団が集まり協議すると、審判団独自のリプレー検証へ。フェンス奥の