◇交流戦阪神―オリックス（2026年6月13日京セラD大阪）関西地区で放送される「カンテレ」野球放送にテレビ解説として登場した阪神・岡田彰布オーナー付顧問が、オリックスの5回の攻撃に疑問を呈した。オリックスがリードを2点に広げられて迎えた5回。先頭の杉本が三ゴロ失策で出塁。続く若月が二飛に倒れたところで岡田顧問は「ここはバントでも良かったですけどね。リードが2、3点になるとベンチの采配は難しい。7回や